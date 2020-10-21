«الطاير للسيارات» تفوز بجائزة أفضل رئيس مجلس إدارة 2019 من «فورد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الطاير للسيارات»، إحدى أبرز الوكالات المختصة بتجارة السيارات في الإمارات، عن فوزها بجائزة أفضل رئيس مجلس إدارة لعام 2019 من شركة «فورد»، متفوقةً بذلك على وكالات العلامة في أكثر من خمسين سوقاً حول العالم. كما فازت الشركة أيضاً بجائزتي رئيس فورد للخدمات والمبيعات لعام 2019.

وسلّم راندي كريجر، رئيس الأسواق المباشرة لدى فورد موتور كومباني، جائزة «أفضل رئيس مجلس إدارة» إلى أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات. وقال راندي كريجر بهذه المناسبة: «يأتي فوز الطاير للسيارات بثلاث جوائز هذا العام تكريماً لالتزامها الراسخ برضا العملاء. ويتجلى ذلك واضحاً في كل ما تقوم به الشركة بدءاً من اهتمام الإدارة التنفيذية، والمرافق منقطعة النظير، ووصولاً إلى الإجراءات والمقاييس الدقيقة لرضا العملاء، وانتهاءً بالتدريب الشامل وإعداد الموظفين الجدد».

ويُمنح شرف هذه الجوائز بناءً على معايير وشروط محددة تشمل تحقيق أعلى النتائج السنـوية في المبيعات ومؤشرات رضـا العملاء، فضلاً عن الإنجازات المميزة في مبيعات السيارات وقطع الغيار، والتي تُحتسب على شكل نقاط يمنحها عملاء «فورد» للوكيل على مدار العام.

من جانبه، قال أشوك خنّا: «تبلور هذه الجائزة المرموقة العمل الدؤوب والجهود الحثيثة لفريق عمل مبيعات سيارات فورد وأيضاً فريق عمل ما بعد البيع خلال العام الماضي لضمان تمتع العملاء بأعلى مستويات الخدمة في جميع تعاملاتهم معنا. ونحن بدورنا، كوكيل لسيارات «فورد» في دولة الإمارات، مستمرون بالاستثمار في البرامج التدريبية لموظفينا، فضلاً عن تعزيز خدماتنا ومرافقنا لرفد العملاء بأفضل الخدمات، وتزويدهم بواحدة من أفضل تجارب امتلاك السيارات في دولة الإمارات. وقد جاءت هذه الجوائز تتويجاً لجميع جهودنا».

وتعد «الطاير للسيارات» كذلك الوكيل المستورد الرسمي لسيارات «لينكون» وشاحنات «فورد» في دولة الإمارات، وقد حصدت جوائز عدة لتميزها في المبيعات والخدمات عبر جميع العلامات التجارية التي تمثلها. كما عززت الشركة حضورها الرقمي عبر إطلاق تطبيق جديد كلياً، وبرنامج دردشة حية، وأتاحت شراء السيارات عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل التواصل من دون احتكاك مباشر بين العملاء وفرق المبيعات.