«بي إم دبليو» تسيطر على مشروع مشترك

المصدر: شينيانغ - د ب أ

وقّعت شركة السيارات الألمانية العملاقة «بي إم دبليو»، وشركة السيارات الصينية الشهيرة «بريليانس»، أمس، صفقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تمنح الشركة التي تتخذ من ميونخ مقراً لها، حصة 75 % في المشروع المشترك بينهما.

وقالت «بي إم دبليو»، إنها دفعت 3.6 مليارات يورو (4 مليارات دولار)، للسيطرة على المشروع، بالإضافة إلى موافقتها على استثمار 3 مليارات يورو أخرى على مدار السنوات الثلاث المقبلة، كما أن الشركة بصدد افتتاح مصنع جديد في منطقة تيشي الواقعة في شمال شرقي البلاد، ما سيضاعف من طاقة إنتاج المصنع.

وقال هيرالد كروغر رئيس «بي إم دبليو»: «نطبق بشكل صارم استراتيجيتنا للنمو في الصين.. من خلال الاستمرار في الاستثمار في الشركة، وفي تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية، فإننا نؤكد على أهمية الصين لنا بوصفها سوق نمو ديناميكية». وكانت «بي إم دبليو» و«بريليانس» أسستا مشروعهما المشترك عام 2003.