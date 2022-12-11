الركراكي: كتبنا التاريخ للعرب

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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أكد وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي: مرة أخرى، واجهنا فريقاً كبيراً مثل البرتغال، رأيتم الإصابات، ومن بقي على أرض الملعب، كان علينا أن نكتب التاريخ للعرب وأفريقيا، أنا سعيد للغاية، نتقدم بمواهبنا، ورغم الإصابات التي حصلت، تمكسنا وخلقنا هذه الروح الجماعية، من أجل الشعب المغربي.

وكذلك أفريقيا التي عادت إلى الساحة، لتتجاوز سقف التوقعات، من الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يدربون في أفريقيا، وكان هنا شكوك بشأننا، سعداء من أجل المغرب، أشكر كل الجماهير والطاقم الفني والاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال سفيان امرابط لاعب وسط المغرب: إنه أمر غير متوقع، أمر لا يصدق، فخور للغاية، أنا أعيش حلماً، لقد خضنا مباراة كبيرة بقلوبنا من أجل بلدنا ومشجعينا، معنوياتنا كانت عالية، أكن احتراماً كبيراً لكل زملائي. كأننا نلعب على أرضنا، شكراً للشعب المغربي.

وقال زميله سفيان بوفال مهاجم الفريق: عملنا كثيراً، ونحن سعداء، واجهنا الفرق الكبرى.

وقال عز الدين اوناحي لاعب الوسط: دخلنا التاريخ في المباراة الأخيرة، واليوم بلغنا نصف النهائي، سنعمل بدءاً من الغد للمباراة المقبلة، كي نحقق الحلم، نشكر الشعب العربي وكل أفريقيا، نعرف أنها تقف وراءنا.

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