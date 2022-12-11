رونالدو يودع بالدموع

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعاً رصيده إلى 196، بعد دخوله بديلاً في مباراة فريقه ضد المغرب، في ربع نهائي مونديال قطر 2022، أمس.

وشارك رونالدو في الدقيقة 51، بدلاً من روبن نيفيش، ومنتخب بلاده متخلف صفر - 1، ليعادل رقم الكويتي بدر المطوّع، علماً بأنه يملك أيضاً الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع 118 هدفاً.

وجاءت مباراة الأمس أمام المنتخب المغربي، لتشهد وداع «برازيل أوروبا» مونديال قطر 2022، لتسود حالة من الحزن بين اللاعبين، خاصة كريستيانو رونالدو، والذي غادر ملعب المباراة وهو يبكي بحرقة، لا سيما بعد ضياع الحلم الأخير، والفوز بلقب كأس العالم.

وخاض رونالدو «37 عاماً»، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب خمس مرات، أول مباراة دولية له في أغسطس عام 2003، بعمر الثامنة عشرة. ويعتبر مونديال قطر، النسخة الخامسة التي يشارك فيها، وقد بات خلال هذه النسخة، اللاعب الوحيد الذي سجل في خمسة مونديالات مختلفة، عندما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراته الأولى من ركلة جزاء ضد غانا (3 - 2). وبعدما خاض المباريات الثلاث الأولى أساسياً، كانت المفاجأة بإشراكه احتياطياً في المباراتين الأخيرتين ضد سويسرا في ثمن النهائي (6 - 1)، وفي المباراة ضد المغرب الجمعة في ربع النهائي.

ويتضمن سجل رونالدو في صفوف منتخب بلاده الفوز بكأس أوروبا عام 2016، ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.

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