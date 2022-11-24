5 مفاجآت عربية في كأس العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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شهدت منافسات اليوم الثالث لمونديال قطر، أول من أمس، تألقاً عربياً لافتاً سيظل خالداً ومكتوباً بحروف من ذهب في صفحات تاريخ كأس العالم، حيث لن ينسى عشاق كرة القدم ما فعله المنتخب السعودي بنظيره الأرجنتيني المعزز بنخبة من أبرز النجوم العالميين بقيادة الثنائي ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا والفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، أما المباراة الثانية فشهدت بدورها تألقاً وأداءً قوياً من جانب المنتخب التونسي الذي انتزع تعادلاً ثميناً (0 - 0) من المنتخب الدنماركي الذي رشحه العديد من المحللين للتأهل أولاً في المجموعة التي تضم إلى جانبهما فرنسا وأستراليا.

مشاركة

تألق المنتخبين السعودي والتونسي أعاد إلى الأذهان أبرز المفاجآت التي فجرتها المنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم، وبالرغم من كونها قليلة إلا أنها جاءت مدوية وخطفت الأنظار إلى الكرة العربية التي ظهرت في نهائيات كأس العالم لأول مرة في مونديال 1934 عن طريق المنتخب المصري، ثم انقطعت المشاركة العربية حتى عام 1970 عندما تأهل المنتخب المغربي عن قارة أفريقيا لمونديال المكسيك، ومنذ عام 1978 لم تنقطع المشاركة العربية في كأس العالم وشارك منتخب عربي واحد على الأقل في كل دورة من النهائيات، إلى أن شهدت نسخة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا تأهل أربعة منتخبات عربية لأول مرة منذ انطلاق البطولة، وتكرر هذا الإنجاز مرة أخرى في كأس العالم 2022 في قطر.

توقيع

ويعتبر فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في مونديال قطر 2022 أحد أقوى المفاجآت المدوية في تاريخ كأس العالم وتحمل رقم 5 في تاريخ المشاركات العربية بعد أن حملت الأولى توقيع المنتخب التونسي على المكسيك في مونديال الأرجنتين 1978، وجاءت الثانية بأقدام جزائرية في مونديال إسبانيا 1982 على حساب ألمانيا، وفجر أسود الأطلس المفاجأة الثالثة في مونديال المكسيك 1986 على حساب البرتغال، أما الرابعة فحملت توقيع المنتخب السعودي على بلجيكا في مونديال 1994. وفي ما يلي أبرز النتائج التي حققتها المنتخبات العربية في مشوارها في كأس العالم:

1 - الأرجنتين 1978

كان نسور قرطاج على موعد مع التاريخ، بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية في مونديال الأرجنتين 1978 أمام المكسيك 3 - 1 ولكنهم خسروا المباراة الثانية أمام بولندا 1 - 0. المباراة الثالثة كانت مصيرية للمنتخب التونسي وكانت أمام المنتخب الألماني وكان يكفي نسور قرطاج هدف وحيد للصعود، لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0 - 0. لعبت تونس في هذه البطولة ثلاث مباريات فازت في الأولى وخسرت الثانية وتعادلت في الثالثة، وكانت أول بلد عربي ينهي مشاركته في كأس العالم بفارق أهداف إيجابي، حيث سجلت ثلاثة وتلقت اثنين.

2 - إسبانيا 1982

نجح المنتخب الجزائري في الوصول للمرة الأولى لكأس العالم في إسبانيا 1982، وفجر محاربو الصحراء أحد أبرز المفاجآت في تاريخ البطولة بتغلبهم على منتخب ألمانيا 2 - 1 في الجولة الأولى، وبالرغم من خسارتهم في الجولة الثانية من النمسا 2 - 1 تمكنوا من الفوز في الجولة الأخيرة على تشيلي 3 - 2 لكن اتفاق ألمانيا مع النمسا في المباراة الأخرى صعد بالفريقين الجارين إلى الدور الثاني، وأقصيت الجزائر من البطولة. أصبح المنتخب الجزائري أول فريق عربي يحقق انتصارين في دور المجموعات من كأس العالم، وهو الإنجاز الذي كررته السعودية لاحقاً.

3 - المكسيك 1986

حقق المغرب نتائج مذهلة في مونديال 1986 أبرزها الفوز على البرتغال في الجولة الثالثة بنتيجة 3 - 1 بعدما تعادل مع بولندا 0 - 0 وبالنتيجة نفسها مع إنجلترا، وصعد أسود الأطلس للدور الثاني وأصبح أول منتخب عربي على الإطلاق يتجاوز دور المجموعات في البطولة، والوحيد الذي تصدر مجموعته.

التقى المنتخب المغربي ألمانيا المرشحة للفوز باللقب، والتي وصلت للنهائي لاحقاً بالفعل قبل أن تخسره أمام الأرجنتين 3 - 2، وخسر المنتخب المغربي وقتها بهدف دون رد وغادر من المكسيك مرفوع الرأس.

4 - أمريكا 1994

وضعت القرعة المنتخب السعودي مع هولندا وبلجيكا والمغرب، واستهل مشاركته بالخسارة مع هولندا في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد، لكنه تدارك الأمر وفاز في الجولة الثانية على المغرب بالنتيجة نفسها.

في الجولة الأخيرة كان المنتخب السعودي مطالباً بالفوز على بلجيكا بأي نتيجة حتى يصعد الفريق إلى الدور الثاني وهو ما تحقق بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يغادر البطولة بعد الخسارة من السويد 3 - 1.

5 - البرازيل 2014

خسر المنتخب الجزائري في الجولة الأولى من بلجيكا 2 - 1 قبل أن يفوز على كوريا الجنوبية 4 - 2 في الجولة الثانية، محققاً بذلك أكبر عدد أهداف في مباراة واحدة لفريق عربي في كأس العالم.

وفي المباراة الأخيرة تعادل المنتخب الجزائري مع روسيا بهدف لمثله وصعد إلى دور الـ 16 ليضرب موعداً مع المنتخب الألماني المرشح للقب والذي حققه بالفعل بعد ذلك. قدم المنتخب الجزائري أداءً مشرفاً للكرة العربية أمام ألمانيا وخسر بصعوبة بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت الإضافي.

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