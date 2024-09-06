تعادل محبط للسعودية أمام إندونيسيا بتصفيات كأس العالم

المصدر: د ب ا

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أهدر القائد سالم الدوسري ركلة جزاء في تعادل السعودية المحبط 1-1 أمام ضيفتها إندونيسيا الخميس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وبدأت إندونيسيا المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بقوة عكس التوقعات، وسجلت هدف التقدم عن طريق المهاجم راجنار أوراتمانجون إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في علي البليهي وغيرت اتجاهها إلى الشباك.

وضغط لاعبو السعودية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وأهدروا برعونة عددا من الفرص السهلة قبل أن ينجح مصعب الجوير في التسجيل بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت أيضا في أحد المدافعين وغيرت اتجاهها نحو المرمى.

وحصلت السعودية على فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 70 إثر احتساب ركلة جزاء، لكن مارتن بايس حارس إندونيسيا تصدى ببراعة لتسديدة سالم الدوسري.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في المجموعة، التي تضم أيضا اليابان والبحرين والصين وأستراليا، بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتقدم صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.

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