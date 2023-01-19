فيفا: 1.5 مليار مشجع شاهدوا نهائي كأس العالم في قطر

المصدر: وكالات

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شهد نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم بقطر في 18ديسمبر 2022 حضور 88966 متفرج بملعب (لوسيل) بجانب 5ر1 مليار عبر العالم شاهدوا مباراة نهائية حافلة بالإثارة جمعت بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور شهر على اليوم الذي رفع فيه ليونيل ميسي وليونيل سكالوني وكتيبة التانجو الكأس، نستعرض حقائق وأرقام من البساط الأخضر وخارجه تعكس الحجم الهائل لأكبر بطولة للعبة رياضية على الإطلاق.

وأضاف:" تشير الأرقام إلى أن حوالي 5 مليارات شخص تفاعلوا مع كأس العالم قطر 2022، متابعين محتوى البطولة عبر مجموعة من المنصات والأجهزة في جميع أنحاء العالم الإعلامي، فعلي التواصل الاجتماعي كان هناك 6ر93 مليون مشاركة عبر جميع المنصات، مع 262 مليار وصول تراكمي و95ر5 مليار مشاركة".

وأوضح: "استمتع بكأس العالم قطر 2022 من المدرجات 4ر3 مليون متفرج - مقارنة بـ3 ملايين شاهدوا نسخة 2018 - استمتعوا جميعاً ببطولة تاريخية.

وأضاف فيفا "شهدت النهائيات 172 هدفا لتصبح هي النسخة الأعلى تهديفياً، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 171 هدفا، والذي شهدته نسختا 1998 و2014".

وتابع "شهدت ثلاث مباريات في استاد لوسيل، بما في ذلك المباراة النهائية، أكبر حضور جماهيري لمباراة في كأس العالم منذ نهائي 1994 بين منتخبي البرازيل وإيطاليا أمام 94194 متفرج في ملعب (روز بول) في باسادينا، وشهدت البطولة أرقاماً مميزة من بعض عمالقة كرة القدم".

وأشار فيفا "أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في 5 نسخ لكأس العالم (2006 و2010 و2014 و2018 و2022) بينما أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم منذ إدخال دور الـ 16 في الحقبة الحديثة للبطولة في نسخة المكسيك 1986".

وأوضح فيفا "حطم النجم الأرجنتيني رقماً آخر حين خاض مباراته رقم 26 في نهائيات كأس العالم في النهائي ضد فرنسا، متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم الألماني لوثار ماتيوس".

وذكر فيفا "جاء أسرع هدف بعد مرور 68 ثانية فقط حين سجل ألفونسو ديفيز /22 عاما/ لاعب كندا هدفا في مرمى كرواتيا، وفي عمر 18 عاما و110 أيام، أصبح الإسباني جافي أصغر لاعب يهز الشباك في أم البطولات منذ بيليه في نسخة 1958 حين سجل هدفاً بتسديدة مذهلة في فوز منتخب (الماتادور) العريض بنتيجة 7 - صفر على كوستاريكا".

واستطرد "شهدت البطولة الكثير من الإنجازات البارزة الأخرى، حيث أصبحت ستيفاني فرابارت أول سيدة تحكم مباراة في كأس العالم، حيث شكلت برفقة المساعدتين نويز باك وكارين دياز أول ثلاثي نسائي على الإطلاق يدير مباراة في البطولة".

وأوضح: "نهائيات قطر 2022 هي أول نسخة يصل فيها منتخب أفريقي إلى الدور قبل النهائي، حيث نجحت حملة منتخب المغرب المذهلة في توحيد الشرق الأوسط والعالم العربي".

وتابع "حضر 85ر1 مليون زائر مهرجان للمشجعين في الدوحة وكان له نشيده الخاص لأول مرة - وكانت توكو تاكا واحدة من الأغاني التسع لأول ألبوم موسيقى رسمي لكأس العالم ، والذي حقق 450 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب".

واختتم فيفا تقريره بالقول "ولأن بطولة لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون العمل الشاق وراء الكواليس، فقد شارك في كأس العالم قطر 2022، نحو 200 ألف متطوع، تم اختيارهم من 150 جنسية.. بضم هؤلاء المتطوعون 17 ألفاً من المقيمين في قطر،و3000 متطوع من خارجها. تراوحت أعمار المتطوعين بين 18 و77 عاما. إجمالاً، عمل 180 ألف شخص على إنجاح البطولة، من بينهم أكثر من 10 آلاف ممثل إعلامي شاركوا انطباعاتهم وصورهم مع العالم في وقت صُنع فيه تاريخ كروي جديد".

يذكر أن منتخب الأرجنتين توج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، فيما انتهى الوقت الإضافي بالتعادل 3 / 3.

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