تصرفاتهم مثيرة للشفقة.. رد رسمي من فرنسا على سخرية لاعبي الأرجنتين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتقدت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، التصرفات الساخرة لبعض لاعبي الأرجنتين من نظائرهم في فرنسا، بعد خسارة الديوك لقب كأس العالم 2022، مؤكدة إنها مثيرة للشفقة.

وقالت أميلي في تصريحات عبر شبكة "RTL" الفرنسية: "أرى أن احتفال منتخب الأرجنتين باللقب غير أنيق، رغم أن فريقنا تصرف بشكل نموذجي بعد الخسارة".

وتابعت: "كانت هناك تصرفات غير لائقة ومثيرة للشفقة فضلاً عن بعض الإهانات العنصرية ضد لاعبي فرنسا، إنها طريقة لا ترقى لمستوى التحدي واللعبة".

وأضافت: "نحرص على دعم لاعبي فرنسا، الفريق بذل قصارى جهده من أجل حصد اللقب، ولكن في النهاية الخسارة جاءت بركلات الترجيح".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تقدم بشكوى لنظيره الأرجنتيني بسبب أفعال إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، حيث سخر حارس التانغو من النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في أكثر من موقف، كان أولها في غرف الملابس بعد النهائي عندما طالب زملائه بالوقوف دقيقة حداد على اللاعب الفرنسي بعد خسارته اللقب المونديالي، ثم حمله دمية ووضع صورة مبابي عليها أثناء الاحتفالات مع الشعب الأرجنتيني في الشوارع، تحت أنظار مواطنه ليونيل ميسي الذي يزامل مبابي في باريس سان جيرمان.

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