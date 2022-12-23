«فيفا» يكشف عن أفضل هدف في كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أفضل هدف في بطولة العالم 2022، التي أقيمت مؤخراً في دولة قطر.

وبحسب ما أعلنه "فيفا"، فإن الهدف الأفضل في مونديال 2022 هو هدف البرازيلي ريتشارليسون في شباك صربيا، الذي جاء عن طريق ضربة مقصية رائعة، بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاء تتويج ريتشارليسون بجائزة أفضل هدف بناء على تصويت الجماهير، عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق هدف ريتشارليسون، على هدف سالم الدوسري لاعب السعودية في شباك الأرجنتين، وهدف البرازيلي نيمار دا سيلفا في شباك كرواتيا، وهدف الهولندي كودي جاكبو ضد الإكوادور، وهدف الأرجنتيني إينزو فيرنانديز ضد المكسيك، وكذلك هدف الكاميروني فينسنت أبوبكر ضد صربيا، وهدف المكسيكي لويس تشافيز ضد السعودية، وأخيراً هدف الفرنسي كيليان مبابى ضد بولندا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين نجح في التتويج بلقب كأس العالم 2022 على حساب فرنسا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز