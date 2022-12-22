الكشف عن شعار بطولة كأس العالم 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن شكل الشعار المقرر اعتماده لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لـ "وكالة الأنباء القطرية" على "تويتر"، فإن الشعار الخاص ببطولة 2026 على شكل كأس، ويحمل ألوان الدول الثلاث المستضيفة لفعاليات البطولة.

ويقام مونديال 2026 لأول مرة في أكثر من دولة، على أن يضم 48 منتخباً موزعين على 16 مجموعة، تضم كل مجموعة 3 فرق.

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطة تغيير نظام بطولة كأس العالم 2026، خوفاً من تعدد المباريات التي وصفت بـ "الميتة".

يذكر أن بطولة كأس العالم 2022 حسمها منتخب الأرجنتين لصالحه، بعد التغلب على منتخب فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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