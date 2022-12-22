3 أيام راحة تكفي «مبابي» بعد المونديال

المصدر: باريس - أ ف ب

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عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصورة مفاجئة إلى تدريبات باريس سان جرمان أمس، بعد 3 أيام فقط من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه بـ «تويتر» يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جرمان. وأرفق تغريدة أخرى بعبارة «عاد كيليان مبابي إلى التدريبات أمس».

وشكلت عودة مبابي إلى التمارين خطوة لافتة في توقيتها، على اعتبار أن اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل إلى عشرة أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

وكان من المتوقع أن يعود مبابي، هداف كأس العالم «8 أهداف» وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتباراً من يناير 2023.

من الواضح أن اللاعب الذي ظهر متأثراً بهزيمة «الديوك» أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي ناري، أراد تسريع عودته إلى الملاعب، بعد يوم من عيد ميلاده الرابع والعشرين.

لم يتم تحديد برنامج تمارين مبابي من قبل سان جرمان، الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 ديسمبر على ملعب «بارك دي برانس» في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس في 1 يناير المقبل.

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