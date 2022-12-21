عبر منصة «تيك توك».. منتخب السعودية يحقق رقماً قياسياً من نوع آخر

المصدر: البيان

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حقق المنتخب السعودي رقماً قياسياً جديداً، بعد مشاركته في بطولة كأس العالم 2022، عقب انطلاقته القوية أمام منتخب الأرجنتين، الذي توج في النهاية بلقب البطولة العالمية، وجاء الرقم القياسي هذه المرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً منصة "تيك توك" التي تسعى لتقديم محتوى رياضي متميز وفريد من نوعه، من خلال عقد شراكات رياضية تثري المحتوى الرياضي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمثل الرقم القياسي للأخضر السعودي في تجاوز وسم (المنتخب السعودي) حاجز الـ 200 مليون خلال يوم واحد فقط وهو رقم غير مسبوق، إذ قدم المنتخب السعودي محتوى حصري عبر حسابه الرسمي على منصة "تيك توك"، تمثل في لقطات خاصة وكواليس، حققت ملايين المشاهدات على المستوى العالمي.

وفي نفس الشأن، حققت قنوات الكأس الرياضية أرقاماً مشابهة وذلك بفضل المحتوى الحصري الذي قدمته على نفس المنصة خلال فترة كأس العالم 2022، بالتزامن مع إقامة البطولة في دولة قطر، وحصول القنوات على حق بث بعض مباريات البطولة العالمية والكواليس الخاصة بها.

وجذب المحتوى الحصري لقنوات الكأس حوالي 160 ألف متابع جديد لحساب القناة على منصة "تيك توك" خلال أسبوع واحد فقط، فيما حصدت مقاطع الفيديو ما يفوق 27 مليون مشاهدة.

وكانت المنصة الخاصة بمحتوى الفيديوهات القصيرة، شريكاً في المحتوى المقدم ببطولة كأس سوبر دبي التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية في دبي، استغلالا لفترة التوقف الدولي، وشاركت فيها أربعة أندية أوروبية عملاقة وهي ليفربول وأرسنال وميلان وليون، كما كان لمنصة "تيك توك" دوراً فعالاً في النسخة الأخيرة من الحفل السنوي لجوائز "غلوب سوكر" بدبي، حيث حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، بتصويت الجماهير، وسط منافسة شرسة مع نجوم كرة القدم العالمية وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي ومواطنه كريم بنزيما والنرويغي آرلينغ هالاند.

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