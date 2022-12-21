لأول مرة «واتساب» يدخل تاريخ نهائي كأس العالم

المصدر: البيان

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جاءت بطولة كأس العالم 2022، لتكون بمثابة فرصة مثالية توحد الجميع، كونها اللعبة التي يعشقها الملايين في بقاع الأرض، واستضافت دولة قطر هذه النسخة، لتصبح هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقها.

وشهدت بطولة كأس العالم أرقاماً وإحصائيات عالمية لشركة "Meta"، حيث وصل عدد رسائل واتساب إلى 25 مليون رسالة في الثانية خلال نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وكان جمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الجماهير الأكثر نشاطاً على منصة "إنستجرام" خلال فترة كأس العالم، حيث تابع المشجّعون أحداث البطولة عن كثب وهتفوا دعماً لفرقهم المفضّلة، وجاءت الأسماء الأكثر ذكراً في المنطقة للاعبين العرب (ياسين بونو، أشرف حكيمي، حكيم زياش، يوسف النصيري، سالم الدوسري، سفيان بوفال، سفيان أمرابط، صالح الشهري، أشرف داري، عبدالحميد الصبيري)، وذلك بالتزامن مع تألق منتخبي المغرب والسعودية في المونديال القطري وتحقيقهما لنتائج تاريخية.



فيما كانت أكثر الدول استعمل فيها المستخدمون علم المغرب خلال فترة كأس العالم عبر منصة "إنستجرام": (المغرب، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، الأردن، ألمانيا)، أما أكثر الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي استعمل فيها المستخدمون علم الأرجنتين أثناء كأس العالم، كانت: (الأردن، مصر، السعودية، المغرب، قطر).

وجاءت الوسوم الأكثر استخداما في نفس المنطقة خلال نفس الفترة على نفس المنصة (#qatar2022، #worldcup، #qatar، #fifaworldcup، #fifaworldcup2022، #morocco).

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