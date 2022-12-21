البرازيل تفاجئ ميسي بعد تتويجه بكأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أنه سيتم تكريم ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، على إستاد ماراكانا الشهير بالبرازيل، بعد فوزه بكأس العالم 2022 رفقة التانغو.

وعلى الرغم من العداء الكروي التاريخي بين البرازيل والأرجنتين، فإن هناك عدداً من البرازيليين دعموا التانغو من أجل ميسي، تعاطفاً معه للتتويج باللقب الأفضل في التاريخ قبل تعليق حذائه واعتزال المستطيل الأخضر.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، أرسل مدير القاعة الخاصة بالمشاهير في ماراكانا دعوة لاتحاد كرة القدم الأرجنتيني، يطالب فيها بحضور ميسي، لوضع آثار قدمه على المنصة الخاصة بالأساطير رفقة بيليه ورونالدو ورونالدينيو، وغيرهم، وهو تقليد برازيلي معروف، بهدف تكريمه على إنجاز كأس العالم.

الجدير بالذكر أن ميسي رفع كأس كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا عام 2021، بعد مباراة صعبة أمام البرازيل، انتهت بهدف دون رد لصالح التانغو.

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