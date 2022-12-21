بعد التتويج بكأس العالم 2022.. ميسي على وشك اقتحام سوق العملات (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن هناك مقترحاً بوضع صورة ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، على العملة الرسمية لبلاده "بيزو"، بعدما قاد التانغو مؤخراً للتتويج بلقب كأس العالم 2022 على حساب فرنسا، بعد غياب الكأس عن أحضان الأرجنتنيين 36 عامًا.

وبحسب صحيفة "elfinanciero" الأرجنتينية، فإن مسئولي البنك المركزي في الأرجنتين يدرسون خيارات الاحتفاء بالتتويج التاريخي لمنتخب التانغو بكأس العالم 2022، على غرار ما حدث بعد التتويج بمونديال 78 بطرح عملات تذكارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار الأقرب للمسئولين هو وضع صورة ليونيل ميسي على ورقة الـ 1000 بيزو، لاسيما في ظل رغبتهم بضرورة وجود رقم 10 في العملة، نسبة لقميص ميسي، مع إضافة عبارة "La Scaloneta" وهي ما تعني "السلالم"، إذ أنه اللقب الذي أطلق على المنتخب المتوج مؤخراً بلقب المونديال وقبله بكوبا أمريكا.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، قبل أيام، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ميسي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا على جائزة هداف البطولة.

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