نلعب بغباء!.. الكشف عن كواليس غرفة ملابس فرنسا بين شوطي نهائي المونديال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، كواليس ما دار في غرفة ملابس منتخب فرنسا بين شوطي مباراة نهائي كأس العالم 2022، أمام الأرجنتين، حينما كانت تشير النتيجة وقتها لتقدم التانغو بهدفين دون رد.

وبحسب ما نشرته قناة "TF1" الفرنسية، قال ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا بين شوطي النهائي للاعبيه، ضارباً بقبضته على الطاولة: "هل تسمحون أن أقول لكم دون أن تنزعجوا؟ هل تعرفون الفرق بينكم وبينهم؟ إنهم يلعبون مباراة نهائية في كأس العالم، ونحن لا".

فيما قال النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي: "لا يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ من ذلك، نواصل اللعب بغباء ونتركهم يفعلون ما يريدون، إنه نهائي كأس العالم، لقد سجلوا هدفين، ويجب علينا التعادل".

وكان منتخب فرنسا نجح في تعديل النتيجة بالفعل خلال أحداث الشوط الثاني عن طريق مبابي خلال 97 ثانية فقط، ثم تقدم منتخب الأرجنتين مرة أخرى عن طريق ميسي، قبل أن يعادل مبابي النتيجة من جديد، ولكن في النهاية اقتنص التانغو اللقب بفضل ركلات الترجيح.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ميسي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل مبابي على جائزة هداف البطولة.

نلعب بغباء!.. الكشف عن كواليس غرفة ملابس #فرنسا بين شوطي نهائي المونديالhttps://t.co/A3DSzEHgBt pic.twitter.com/qJtrKJbhiD — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 21, 2022

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز