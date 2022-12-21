دقيقة حداد ودمية صغيرة.. مارتينيز يواصل السخرية من مبابي تحت أنظار ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، سخريته من النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، وذلك بعد تتويج التانغو ببطولة كأس العالم 2022، على حساب الديوك.

بدأت السخرية خلال احتفالات منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم، داخل غرف الملابس في ملعب لوسيل، حيث صرخ مارتينيز وسط الاحتفالات، وقال: "دعونا نقف دقيقة حداد على مبابي".

وبعد وصول بعثة التانغو إلى الأرجنتين، وأثناء التجول في الشوارع بالحافلة المكشوفة احتفالا بكأس العالم، رصدت عدسات الكاميرات صورة مارتينيز يحمل دُمية عليها صورة مبابي، في تشبيه له بالطفل الرضيع كنوع من السخرية، بعد خسارته لقب المونديال، وذلك تحت أنظار نجم منتخب الأرجنتين وزميل مبابي بباريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

وقبل نهائي كأس العالم، وجه مارتينيز انتقادات لمبابي، بسبب تصريح سابق للأخير أكد فيه أن كرة القدم في أمريكا الجنوبية، ليست متقدمة مثلما هو الحال في أوروبا، حيث قال: "الميزة التي نتمتع بها في أوروبا هي أننا نلعب مباريات رفيعة المستوى طوال الوقت، مثل بطولة دوري الأمم الأوروبية".

وتابع: "عندما نصل إلى كأس العالم نكون في حالة جاهزية، في حين أن البرازيل والأرجنتين ليس لديهما هذا المستوى في أمريكا الجنوبية، ولهذا السبب حسمت نهائيات كأس العالم الأخيرة، لصالح المنتخبات الأوروبية"، وقال مارتينيز رداً على مبابي في تصريحات نقلتها منصة "SPORTbible" الإنجليزية: "إنه لا يعرف ما يكفي عن كرة القدم، هو لم يلعب في أمريكا الجنوبية، عندما لا تكون لديك هذه التجربة، قد يكون من الأفضل عدم التحدث عنها".

وكان منتخب الأرجنتين اقتنص لقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ميسي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل مبابي على جائزة هداف البطولة.

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