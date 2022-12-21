ميسي يتلقى عرضاً خرافياً لبيع بشت التتويج بكأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين عرضاً خرافياً لبيع بشت التتويج بلقب كأس العالم 2022، الذي توج به التانغو على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد أهدى ميسي عباءة خاصة تمثل الزي الرسمي القطري "البشت"، ظهر بها النجم الأرجنتيني وهو يرفع كأس البطولة وسط زملائه على ملعب لوسيل بالدوحة.

ووفقاً لشبكة قنوات "الكأس" الرياضية فإن العماني أحمد البرواني عضو مجلس الشورى السابق، عرض على ميسي مليون دولار أمريكي مقابل بيع بشت التتويج بكأس العالم.

ويدرك البرواني أن "البشت" الذي ظهر به ميسي خلال مراسم التتويج سيكون له قيمة تذكارية وربما يصل سعره في المستقبل إلى أضعاف هذا المبلغ.

واستحوذت لقطة ميسي بـ "البشت" على اهتمام وسائل الإعلام والصحافة العالمية، بخلاف إشادة الجماهير العربية بهذا المشهد الذي أبرز الثقافة والتراث الشرقي، خلال واحدة من أبرز اللحظات التاريخية على مستوى الرياضة.

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