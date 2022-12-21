8000 ريال قطري سعر "البشت" الذي أرتداه ميسي أثناء التتويج

المصدر: سلوى الذيباني -البيان

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برزت اللمسات العربية في أول نسخة عربية من كأس العالم، وذلك من خلال تصميم الملاعب أو من خلال تميمة كأس العالم التي تمثلت بالغترة والعقال، إلا أن أبرزها كان أثناء تتويج فريق الأرجنتين بكأس العالم 2022 حيث وضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "البشت" على أيقونة كرة القدم ميسي.



البشت الذي تبلغ قيمته مايقارب 8000 ريال قطري، صنعه الخياط المقيم في قطر محمد عبد الله السالم. وهو مصنوع من قماش النجفي الياباني ، و تم تطريزه يدويًا ويمر بسبع مراحل مختلفة حتى يتم تسليمه بالكامل.



وقال السالم ـ: "في البداية ، لم نكن نعلم عندما طُلب منا تصميم هذا البشت الذي كان لبطل كأس العالم ، وفوجئنا في حفل الافتتاح بأن البشت الذي ارتداه ميسي. كان من متجرنا ، شعرت بالفخر عندما علمت أن متجرنا كان الخيار الأول لتصنيع هذا البشت الذي وضعه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على نجم كأس العالم ".



وأضاف أنهم فوجئوا في اليوم التالي للتتويج بوجود عدد هائل من المشجعين الأرجنتيين والأجانب ينتظرون أمام المحل لتجربة وشراء البشت.



وكان المتجر قد صنع في الأصل قطعتين بأحجام مختلفة (قصيرة وطويلة)، لكل من ليونيل ميسي وكابتن كأس العالم الفرنسي هوغو لوريس. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مواصفات معينة للبشت.

وقال السالم: "كانت المواصفات المطلوبة أن يكون البشت خفيفًا ، وهو ما فهمناه لاحقًا وبدا منطقيًا بالنسبة لنا ، والغرض منه أن يظهر زي الفريق الفائز بوضوح من خلف البشت".



ويعمل السالم بصناعة البشت منذ فترة طويلة، وأشار "إن بشت السالم مشهور جدا ، وقد اشتهر منذ أيام الشيخ خليفة، وهو ما أكسبنا الثقة لتصميم البشت للعائلة الحاكمة في قطر، بالإضافة إلى العديد من السفراء والدبلوماسيين".

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