نجاة ميسي من كارثة في الأرجنتين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انقذت العناية الإلهية ميسي وزملاؤه في منتخب الأرجنتين من كارثة الاصطدام بسلك كهربائي في وسط الطريق في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس اثناء تنقلهم بحافلة مكشوفة لنقلهم إلى مركز تدريب تابع للاتحاد قبل الانتقال مجددا إلى نصب أوبيليسكو، حيث جرى العرف بالاحتفال بالإنجازات الرياضية في الأرجنتين.

وأظهرت لقطات فيديو تفادي اللاعبين بصعوبة مجموعة أسلاك كهربائية كانت قريبة للغاية من أعلى الحافلة حيث جلس ميسي وسط زملاء في موكب الاحتفال.

وعلق حساب قناة espn الأرجنتينية: “احترسوا، الأسلاك الكهربائية”.

ومع اقتراب اللاعبين للغاية من الأسلاك سقطت بالفعل قبعة اللاعب ليوناردو باريديس الذي لامس رأسه الأسلاك بالفعل في لحظات خطيرة كادت تفسد الاحتفال في بدايته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز