ميسي يكسر «البيضة» برقم قياسي جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كسر الأسطورة ليونيل ميسي رقم قياسي جديد لكن هذه المرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وليس داخل المستطيل الأخضر، وذلك عقب تحقيقه بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب التانغو.

وأصبح ميسي ملكاً على موقع الإنستجرام، بعدما تخطى منشوره عن التتويج بكأس العالم 2022، صورة البيضة الشهيرة من ناحية عدد الإعجابات، حيث وصل منشور ميسي إلى 57 مليون إعجاب خلال 48 ساعة، ليتفوق على صورة البيضة التي حصدت 55 مليون إعجاب منذ نشرها عام 2019.

وكانت صورة البيضة أثارت جدلاً كبيراً منذ نشرها، بسبب التفاعل عليها بأعداد كبيرة للغاية، رغم أن الحساب ليس عليه أي صور أخرى.

واحتفل ميسي بتتويجه لأول مرة بطلًا لكأس العالم 2022، بعد فوز التانغو على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ونشر ميسي صوراً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها نائماً ويحتضن كأس العالم، وهي الطريقة المعروفة لدى النجوم أثناء احتفالاتهم بالألقاب والبطولات الكبرى.

ووصلت بعثة منتخب الأرجنتين صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار بيونس آيرس، وخرجت جماهير التانغو إلى الشوارع للاحتفالات باللقب الغائب منذ 36 عاماً.

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