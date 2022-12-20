بينهما جريزمان.. ثنائي فرنسا وراء حرمان بنزيما من العودة لمعسكر قطر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، مفاجأة جديدة تمثلت في رفض بعض لاعبي منتخب فرنسا لعودة مواطنهم كريم بنزيما مرة أخرى إلى معسكر الديوك بدولة قطر قبل انتهاء منافسات كأس العالم 2022، عقب تعافيه من الإصابة.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن معسكر منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 شهد انقساما، فالبعض كان يؤيد عودة بنزيما إلى المعسكر نظراً لكونه إضافة فنية كبيرة، ولكن هناك ثنائي وهما هوغو لوريس وأنطوان جريزمان رفض فكرة عودة بنزيما.

وأكد التقرير أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وجه تحذيراً للاعبين المؤيدين لعودة بنزيما، من الخروج بتصريحات لوسائل الإعلام تشير إلى رغبتهم في عودة اللاعب مرة أخرى إلى معسكر فرنسا لاستكمال منافسات كأس العالم 2022.

وكان بنزيما غادر معسكر فرنسا في قطر قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، وأشارت وسائل إعلام مختلفة إلى أن مدرب الديوك ديدييه ديشامب رفض استمرار بنزيما رغم إمكانية تعافيه من الإصابة، وقبل نهاية منافسات المونديال ترددت أنباء بشأن اقتراب بنزيما من العودة للمعسكر قبل أن يرفض ديشامب التعليق على الأمر في إشارة إلى أنه غير مهتم.

وخسر منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2022 لصالح الأرجنتين بركلات الترجيح، وأعلن بعدها بنزيما عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الديوك.

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