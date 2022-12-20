جماهير الأرجنتين تكرم ميسي على طريقتها الخاصة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت احتفالات جماهير منتخب الأرجنتين بحصد لقب كأس العالم 2022، مشهداً خاصاً يعكس تقدير الجماهير الأرجنتينية لليونيل ميسي نجم التانغو، الذي ساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

وقامت جماهير الأرجنتين بإطلاق اسم ميسي على إحدى المناطق هناك، حيث قامت بلصق اسمه على لافتة هذه المنطقة بدلاً من اسمها القديم، تقديراً لمساهمته في التتويج باللقب الغائب منذ 36 عامًا.

وهتفت جماهير الأرجنتين باسم ميسي، خلال الاحتفالات بكأس العالم 2022، التي بدأت عقب نهاية مواجهة فرنسا ومستمرة حتى اليوم الثلاثاء.

وسجل ميسي 7 أهداف في مونديال 2022، ليحتل وصافة قائمة هدافي كأس العالم 2022، بعد الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 8 أهداف.

جماهير #الأرجنتين تضع اسم ميسي على لافتات إحدى المناطق وتطلق اسمه عليهاhttps://t.co/VVRTqt7XmP pic.twitter.com/MZf44ZmwYd — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 20, 2022

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