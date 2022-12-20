بعد حصوله على كأس العالم.. ميسي يُتوج بلقب تاريخي جديد

المصدر: البيان-دبي

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منح موقع وتطبيق بي بي سي الرياضي، قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي فاز بكأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، لقب نجم العالم الرياضي للعام الحالي.

وقاد ميسي، 35 سنة، منتخب بلاده لكرة القدم إلى لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 36 سنة. حيث فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية آنذاك في مونديال 1986 والذي أقيم في المكسيك.

وحصل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على جائزة الكرة الذهبية - التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم - بعد تسجيله سبعة أهداف في خامس نهائيات لكأس العالم يخوضها مع منتخب بلاده.

وينظر إلى نجم برشلونة السابق على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة.

وسجل ميسي هدفين في نهائي كأس العالم ثم سجل هدفا من ركلة لتفوز الأرجنتين على فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة استمرت 120 دقيقة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف.

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