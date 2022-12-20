بعد التتويج بكأس العالم.. قميص الأرجنتين يتزين بالنجمة الثالثة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أنهت شركة أديداس المنتجة لقمصان منتخب الأرجنتين المتوج مؤخراً بلقب كأس العالم، عملية إضافة النجمة الثالثة على قميص التانغو.

وترمز النجمة إلى التتويج بلقب كأس العالم، حيث نجح منتخب الأرجنتين في الوصول للقب المونديالي الثالث في تاريخه الأحد الماضي، بعدما توج به مرتين من قبل أعوام 1978 و1986.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية طباعة النجمة الثالثة على قميص الأرجنتين، وتفاعلت معه جماهير التانغو بشكل كبير لاسيما أنه اللقب الذي غاب لمدة طويلة وصلت إلى 36 عامًا.

ومن المقرر أن تطرح شركة أديداس قميص الأرجنتين الجديد المطبوع عليه النجوم الثلاثة في الأسواق، خلال الفترة المقبلة.

وكان منتخب الأرجنتين اقتنص لقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

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