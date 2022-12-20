على أرض الأرجنتين.. ميسي يرفع كأس العالم (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصل منتخب الأرجنتين إلى بوينس آيرس قادماً من قطر، رفقة الكأس الذهبية التي توج بها التانغو مؤخراً على حساب فرنسا.

وكان نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، أول لاعب يخرج من الطائرة حاملاً كأس العالم، ومعه مدرب التانغو ليونيل سكالوني، وظهر بعدهما جوليان ألفاريز، ووضعت صورة لميسي على الطائرة مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

ونزل اللاعبون من الطائرة ومروا على السجادة الحمراء وصولاً إلى الحافلة المكشوفة، التي تقلهم للاحتفال مع الجماهير في شوارع العاصمة، وسط استقبال آلاف المتشوقين لرؤية الكأس الغائبة منذ 36 عامًا، وحرص نجوم المنتخب الأرجنتيني على ترديد أهازيج التانغو وسط فرحة عارمة.

وأعلن المسؤولون في الأرجنتين اليوم الثلاثاء إجازة رسمية، حتى يتسنى للجميع المشاركة في الاحتفالات.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ميسي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل الفرنسي الشاب كيليان مبابي على جائزة هداف البطولة.

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