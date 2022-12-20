«فلاي دبي» تحتفل بفوز «التانغو»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «فلاي دبي» النقاب عن كسوة خاصة لطائرتين من طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، احتفالاً بفوز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم «التانغو»، بكأس العالم قطر 2022، وكانت فلاي دبي، الشريك الإقليمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قد نقلت الفريق البطل من أبوظبي إلى الدوحة، بعد اختتام معسكرهم التدريبي في 18 نوفمبر الماضي، إيذاناً ببدء رحلتهم نحو الكأس الثالثة.

وتتميز الألوان والتصميم الجديد على الطائرتين، بصورة لكأس العالم وعلم الأرجنتين الوطني، مع أبطال العالم، ومنهم جوليان ألفاريز، رودريغو دي بول، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي، نيكولاس أوتاميندي، وباولو ديبالا، كما تمت إضافة ملصق شامبيون «الأبطال»، وشعار الاتحاد ذي الثلاث نجوم، ضمن التصميم الجديد. وقامت الطائرتان A6-FKA وA6-FKB برحلات مكوكية يوم المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، من خلال مطاري آل مكتوم دبي، وورلد سنترال الدوحة الدوليين، لتكون امتداداً للرحلات الخاصة بيوم المباريات، منذ الانطلاقة الأولى في 21 نوفمبر الماضي، وبالفعل، نقلت فلاي دبي أكثر من 170000 من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى الدوحة، للمشاركة في أكبر حدث كروي في العالم.

وتعليقاً على فوز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم والتصميم، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: كان شهراً رائعاً، مليئاً بالمرح في كرة القدم، كما أن تشغيل ما يصل إلى 30 رحلة يومية من الرحلات اليومية بين دبي والدوحة، علامة فارقة غير مسبوقة في المنطقة، كل ذلك تحقق بفضل الدعم والتعاون من جميع الجهات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مطارات دبي ودناتا وشرطة دبي والإقامة في دبي، فضلاً عن شريكتنا، الخطوط الجوية القطرية.

وأضاف الغيث: شراكتنا مع المنتخب الأرجنتيني البطل، كان إنجازاً بالغ الأهمية في تاريخ فلاي دبي، تهانينا لشريكنا الفائز باللقب، كما نتوجه بالتهنئة لجميع الفرق التي شاركت في بطولة هذا العام، والتي ستسجل بالتأكيد كواحدة من أكثر النسخ نجاحاً، والتي لن تُنسى في تاريخ كافة نسخ كأس العالم لكرة القدم.

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