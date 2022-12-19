حصاد الكرة العربية بمونديال 2022.. إنجاز غير مسبوق للمغرب

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

خاضت 4 منتخبات عربية هي المغرب والسعودية وتونس بالإضافة لقطر المنتخب المستضيف نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم، والتي أسدل الستار على فعالياتها أمس بتتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا كبيرا ببلوغه نصف النهائي ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ هذه المرحلة من المونديال، لكنه خسر أمام نظيره الفرنسي في نصف النهائي ثم خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا لينهي مسيرته في البطولة باحتلال المركز الرابع.

والمثير أيضا أن منتخبين عربيين هما السعودية وتونس تمكنا من الفوز على طرفي نهائي النسخة الحالية حيث خسر منتخب الأرجنتين أمام السعودية 1-2 في دور المجموعات كما خسر المنتخب الفرنسي أمام نظيره التونسي في دور المجموعات أيضا.

وسجلت المنتخبات العربية 11 هدفا خلال مبارياتها بالبطولة؛ حيث سجل المنتخب المغربي 6 أهداف، مقابل 3 للمنتخب السعودي وهدف واحد لكل من قطر وتونس واستقبلت شباك المنتخبات العربية 18 هدفا.

وحققت المنتخبات العربية الفوز في 6 مباريات منها 4 في مرحلة المجموعات و2 في الأدوار الاقصائية.

وخاضت المنتخبات العربية الأربعة 16 مباراة بالمونديال منها 12 في مرحلة المجموعات و4 في الأدوار الاقصائية والتي خاضها المنتخب المغربي حيث فاز على إسبانيا في دور الستة عشر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وفاز على البرتغال بهدف دون مقابل في ربع النهائي، وخسر في نصف النهائي أمام فرنسا بهدفين دون مقابل، ثم أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث 1-2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز