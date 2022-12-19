مبلغ قياسي للأرجنتين.. الجوائز المالية لجميع منتخبات مونديال قطر 2022

المصدر: وكالات

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يسعى كل لاعبي كرة القدم للفوز بكأس العالم، فهذا المونديال يحمل قيمة مادية ومعنوية كبيرة جداً.

وشارك في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر 32 منتخباً مقسمة على ثماني مجموعات، وفي كل مجموعة أربعة منتخبات، تأهلت منها 16 منتخباً لثمن النهائي، ومن ثم ربع النهائي، ونصف النهائي، وأخيراً مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ثم المباراة النهائية.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يشرف على تنظيم كأس العالم قطر 2022 الجوائز المالية للمنتخبات، وذلك وفقاً للدور الذي لعبت به.

كل منتخب وصل لكأس العالم قطر 2022، رُصدت له جائزة مالية قدرها 10.5 ملايين دولار من الفيفا، 1.5 مليون دولار منها نظير فترة الإعداد، و9 ملايين دولار مكافأة المشاركة في دور المجموعات.

كما يشارك في دور المجموعات 32 منتخباً، تم توزيعها على 8 مجموعات.

وغادر 16 منتخباً من دور المجموعات، وهم: قطر، والإكوادور، وويلز، وإيران، والمكسيك، والسعودية، وتونس، والدنمارك، وألمانيا، وكوستاريكا، وبلجيكا، وكندا، والكاميرون، وصربيا، وأوروغواي، وغانا.

وتحصل جميع هذه المنتخبات على 9 ملايين دولار، نظير مشاركتها في دور المجموعات، أما المنتخبات التي تأهلت للدور التالي، حصدت أكثر.

الجوائز المالية لمنتخبات دور الـ16 في كأس العالم 2022:

في ثمن نهائي كأس العالم 2022، يحصل كل منتخب على 4 ملايين دولار إضافية، أي ما مجموعه 13 مليون دولار.

كما تحصل المنتخبات التي ودعت من هذا الدور على 13 مليون دولار، أما المنتخبات المتأهلة للدور التالي، فحصلت على أموال أكثر.

وغادرت 8 منتخبات الدور ثمن النهائي، وهي: السنغال، وإسبانيا، وسويسرا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وبولندا.

الجوائز المالية لمنتخبات ربع نهائي كأس العالم 2022:

المنتخبات التي نجحت في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 ضمنت جوائز مالية تُقدر بـ17 مليون دولار لكل منها.

وودعت 4 منتخبات هذا الدور، وهي: البرتغال، والبرازيل، وإنجلترا وهولندا، وتحصل هذه المنتخبات على 17 مليون دولار، أما المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي، فإنها تكسب أموالاً إضافية.

المركز الرابع: مكافآت منتخب المغرب

حصل منتخب المغرب على جائزة ضخمة من الفيفا بعد الوصول للمركز الرابع تُقدر بـ25 مليون دولار أمريكي، وهو رقم أعلى بـ3 ملايين دولار من الجائزة المادية التي حصلت عليها إنجلترا في مونديال روسيا 2018.

المركز الثالث: مكافآت منتخب كرواتيا

فاز منتخب كرواتيا بالمركز الثالث في كأس العالم 2022 بفوزه على المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك حصل على مبلغ 27 مليون دولار أمريكي من الفيفا.

مكافآت المركز الثاني في كأس العالم 2022:

وتبلغ الجائزة المالية للمنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني، حوالي 30 مليون دولار أمريكي، وهو رقم أعلى بمليوني دولار من المبلغ الذي حصلت عليه كرواتيا في مونديال روسيا.

مكافآت منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022:

فيما تبلغ الجائزة المالية لمنتخب الأرجنتين صاحب المركز الأول، حوالي 42 مليون دولار أمريكي، وهو رقم أعلى بما يقارب 4 ملايين دولار من المبلغ الذي حصلت عليه فرنسا في المونديال الروسي.

وبجانب هذه الجائزة المادية، حصل أبطال الأرجنتين على كأس من الذهب، وسيُسجل اسمه كفائز بالمونديال.

يشار إلى أن مونديال قطر انطلق هذا العام في 20 نوفمبر 2022 واستمر حتى 18 ديسمبر 2022، وفي مفاجأة وصل لأول مرة بالتاريخ إلى نصف النهائي منتخب المغرب، فيما خرجت البرازيل من الدور ربع النهائي.

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