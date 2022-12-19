كريم بنزيما يُعلن اعتزاله الدولي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الفرنسي.

ونشر بنزيما صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بقميص المنتخب الفرنسي، وكتب عليها: "لقد بذلت جهدي، وهناك أخطاء ارتكبت حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك! القصة انتهت".

ويأتي قرار بنزيما بعد خسارة المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، أمس الأحد، بركلات الترجيح، عقب التعادل بثلاثة أهداف لكلا منهما في الوقت الأصلي والإضافي.

وغاب بنزيما عن المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ.

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