منشور تاريخي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يجتاح إنستغرام

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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حظي منشور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدد قياسي من تسجيلات الإعجاب، بعد تتويجه مع منتخب التانجو بلقب بطولة كأس العالم 2022 التي اختتمت أمس في قطر، وتوج بها الساحر الارجنتيني بعد الفوز على منتخب الديوك الفرنسية بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3.

ونال منشور ميسي الذي جاء تحت عنوان "أبطال المونديال" وتكون من 10 صور من احتفال ميسي ورفاقه بعد لحظة التتويج التاريخية، 44,317,794 إعجاباً خلال 17 ساعة فقط من نشره والعدد في ازدياد، ليحتل المرتبة الثانية في تاريخ إنستغرام بعد صورة البيضة الشهيرة والتي نالت 56 مليون إعجاب.

وكتب ميسي معلقاً على الصور "حلمت به عدة مرات، أردت ذلك كثيرًا لدرجة أنني لم أسقط بعد، لا أستطيع أن أصدق ذلك ... شكراً جزيلاً لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضاً لكل من آمن بنا. نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق ما بدأنا بالقيام به. التتويج بفضل هذه المجموعة، التي تفوق أفرادها، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضًا حلم جميع الأرجنتينيين ... لقد فعلناها.

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