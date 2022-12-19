هل سجل مبابي أول «هاتريك» في تاريخ نهائي كأس العالم؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، ثلاثة أهداف لصالح منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، وتمكن من إنقاذ فرنسا مرتين في المباراة وعاد بالديوك لتعديل الكفة، رغم أن الحظ لم يحالفه في النهاية وخسر اللقب العالمي.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

ويعتبر "هاتريك" مبابي ليس الأول في تاريخ نهائيات كأس العالم، حيث سبقه الإنجليزي جيوف هورست الذي سجل "هاتريك" في نهائي كأس العالم عام 1966، لصالح منتخب بلاده أمام ألمانيا.

وأقيمت وقتها مباراة إنجلترا وألمانيا على أرض الأول، وفاز الإنجليز بنتيجة 2/4.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل مبابي على جائزة هداف البطولة.

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