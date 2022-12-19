ليس بسبب التسلل.. جدل حول صحة هدف الأرجنتين الثالث أمام فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثارت تقارير فرنسية، حالة من الجدل حول صحة الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين، في شباك فرنسا بنهائي كأس العالم 2022.

وكان منتخب الأرجنتين تقدم بهدفين وتعادل منتخب فرنسا، ثم تقدم التانغو من جديد عن طريقه نجمه ليونيل ميسي بهدف ثالث في الأشواط الإضافية للقاء، وتعادلت فرنسا مرة أخرى، قبل أن يحسم رفاق ميسي المباراة لصالحهم بفضل ركلات الترجيح.

وشهدت المباراة اعتراضات ومطالبات من الجانب الفرنسي، بإلغاء هدف الأرجنتين الثالث بداعي التسلل، ولكن تقنية الفيديو أثبتت صحته، ولكن لسبب آخر أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الهدف لم يكن صحيحاً.

وقالت الصحيفة الفرنسية، أنه وفقاً للوائح كان يجب على حكم المباراة سيمون مارسينياك إلغاء هدف ميسي في الشوط الإضافي، بسبب دخول لاعبي منتخب الأرجنتين البدلاء إلى أرض الملعب، قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى، وبالتالي فإن الحكم كان يجب أن يقوم بإلغاء الهدف، طبقاً للوائح.

واقتنص منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم 2022، على حساب فرنسا، وهو اللقب الأول للتانغو منذ عام 1986.

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