هذه الجميلة لي.. ميسي: لقب كأس العالم جعلني أتحدث مع نفسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين أنه توقع تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022، مشيراً إلى أنه يتحدث مع نفسه بسبب هذا اللقب.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "كنت أتوقع الفوز على فرنسا، ولكني لم أقل ذلك لنفسي كثيراً، عانينا في اللقاء وهو ما جعل الانتصار له طعماً آخر".

وتابع: "لقب كأس العالم افتقدته كثيراً، البطولات الكبرى على المستوى الدولي وصلت لي في نهاية مسيرتي تقريباً، أحب كرة القدم وأحب ما أفعله وأحب أن أكون دائماً مع منتخب الأرجنتين".

وأردف: "عندما أنظر إلى هذه الكأس أتحدث مع نفسي وأقول هذه الجميلة لي".

وكان ميسي، كتب عبر حساباته الرسمية بعد نهائي كأس العالم: "أبطال العالم، حلمت بذلك عدة مرات، أردت ذلك كثيراً ولم أسقط بعد، لا أستطيع أن أصدق ذلك، شكراً جزيلاً لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضاً لكل من آمن بنا، نظهر مرة أخرى أننا الأرجنتينيون عندما نكافح معاً ونتحد، نكون قادرين على تحقيق كل شيء".

وأتم: "الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة، والتي هي فوق أي فرد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضاً حلم جميع الأرجنتينيين، لقد حققناه، هيا الأرجنتين، سنرى بعضنا البعض قريبا جداً".

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ميسي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل مبابي على جائزة هداف البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز