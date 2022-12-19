ثلاثي مغربي في التشكيل المثالي لكأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نشرت وسائل إعلام فرنسية، التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2022، التي انتهت منافستها بحصول منتخب الأرجنتين على اللقب، على حساب نظيره الفرنسي.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، التشكيل المثالي للمونديال وشهد وجود ثلاثة لاعبين من المنتخب المغربي، الذي كان وصل إلى الدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق على الصعيد العربي والإفريقي.

وجاء التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2022، حسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش (كرواتيا)

خط الدفاع: ماركوس أكونيا (الأرجنتين) – جافارديول (كرواتيا) – رومان سايس (المغرب) – أشرف حكيمي (المغرب)

خط الوسط: لوكا مودريتش (كرواتيا) – سفيان أمرابط (المغرب) – إينزو فيرنانديز (الأرجنتين)

الهجوم: كيليان مبابى (فرنسا) – ليونيل ميسي (الأرجنتين) – ساكا (إنجلترا)

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل مبابي على جائزة هداف البطولة.

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