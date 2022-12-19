أول تعليق من مبابي بعد خسارة كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق النجم الفرنسي كيليان مبابي على خسارته لقب كأس العالم 2022، لحساب منتخب الأرجنتين.

وامتنع مبابي عن التصريحات منذ انتهاء مباراة الأمس بين فرنسا والأرجنتين، ورفض الظهور في أي وسيلة إعلامية بعد الخسارة المؤلمة لمنتخب بلاده.

ونشر مبابي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء حمله جائزة الحذاء الذهبي بصفته هداف مونديال 2022، ومروره بجانب الكأس الذهبية لبطل العالم، وعلق عليها قائلاً: "سنعود".

ونال مبابي تعاطف مشجعي كرة القدم حول العالم، خاصة أنه كان نجم المباراة الأول وأعاد منتخب فرنسا للقاء أكثر من مرة، ونجح في إحراز "هاتريك"، بخلاف نجاحه في إحراز أولى ركلات الترجيح للمنتخب الفرنسي، التي حسمها منتخب الأرجنتين في النهاية لصالحه.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل مبابي على جائزة هداف البطولة.

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