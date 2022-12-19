بعد خسارة كأس العالم.. ماكرون يوجه رسالة للاعبي منتخب فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على التحدث مع لاعبي منتخب فرنسا، للشد من أزرهم عقب الخسارة من منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

ونشر ماكرون فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثناء حديثه مع لاعبي منتخب فرنسا في غرف الملابس بملعب لوسيل، عقب انتهاء مباراة الأرجنتين، وقال لهم: "فخور بكم، أنتم جعلتم كل فرنسا فخورة بكم".

وتابع: "تدمرنا بسبب التأخر في النتيجة، لكنكم عدتم مرة أخرى إلى المباراة، وذلك كان أمراً رائعاً".

وأكمل: "أنتم مازلتم صغار والعمر أمامكم والمستقبل لكم، ستعودون أقوى".

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي على جائزة هداف البطولة.

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