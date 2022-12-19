سكالوني يوجه رسالة للجماهير بعد التتويج بكأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، رسالة لجماهير منتخب بلاده بعد قيادته التانغو للفوز بلقب كأس العالم 2022، على حساب فرنسا.

وقال سكالوني في تصريحات بعد المباراة: "أنا فخور، أشعر إنني حر، هذا الفريق يجعلني فخوراً".

وتابع: "أريد أن أقول للجمهور أن يستمتع بهذه اللحظة التاريخية، الجمهور عليه الفخر بمنتخبنا".

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

وأصبح سكالوني (44 عاماً) أصغر مدرب يخوض نهائي كأس العالم منذ الألماني رودي فولر عام 2002 (42 عاماً)، كما أصبح أصغر مدرب يفوز بكأس العالم منذ مواطنه مينوتي عام 1978 (39 عاماً).

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