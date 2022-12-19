جلسة «الرئيس» تحسم مستقبل ديشامب مع فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبدى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب، حزنه الشديد بعد خسارة منتخب بلاده لقب كأس العالم 2022، لحساب الأرجنتين، وكشف مدرب الديوك عن مستقبله مع المنتخب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وقال ديشامب في تصريحات بعد المباراة: "لم تكن المباراة سهلة علينا، بعض اللاعبين كانوا يعانون من التعب الشديد، عدنا بالنتيجة أكثر من مرة، ولكن في النهاية خسرنا اللقب، الأمر مؤلم حقاً، ولكن أهنئ منتخب الأرجنتين على تحقيق لقب كأس العالم".

ورداً على سؤال صحفي بخصوص مستقبله مع منتخب فرنسا قال ديشامب: "لن أستطيع الرد الآن، المنتخب فوق كل شيء، لا أرغب في الحديث عن هذا الأمر حالياً، ستجمعني جلسة مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتحديد مستقبلي".

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي على جائزة هداف البطولة.

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