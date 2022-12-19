بالأحضان والدموع.. والدة ميسي تحتفل معه بلقب كأس العالم (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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احتفلت والدة ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين مع نجلها عقب تتويجه بلقب كأس العالم 2022.

والتقطت عدسات الكاميرات والدة ميسي في أرضية ملعب لوسيل بعد تتويجه بكأس العالم، حيث حرصت على عناقه بحرارة وهي تبكي بشدة فرحاً بإنجازه التاريخي.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح ميسي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، فيما حصل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي على جائزة هداف البطولة.

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