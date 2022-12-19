بتصميم مميز لطائرتي ماكس.. «فلاي دبي» تحتفي بمنتخب الأرجنتين

المصدر: البيان

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كشفت فلاي دبي النقاب عن كسوة خاصة لطائرتين من طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، احتفالا بفوز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بكأس العالم 2022.

وكانت فلاي دبي، الشريك الإقليمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قد نقلت البطل إلى الدوحة من أبوظبي بعد ختام معسكرهم التدريبي في 18 نوفمبر، إيذانا ببدء رحلتهم نحو الكأس الثالثة.

وتتميز الالوان والتصميم الجديد على الطائرتين بصورة لكأس العالم وعلم الأرجنتين الوطني فوق ابطال العالم ومنهم جوليان ألفاريز، رودريجو دي بول، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي، نيكولاس أوتاميندي وباولو ديبالا، كما تمت إضافة ملصق كامبيون (الابطال) وشعار الاتحاد والثلاث نجوم ضمن التصميم الجديد.

ستعمل الطائرتان A6-FKA وA6-FKB على رحلات مختارة في اليوم الأخير من رحلات يوم المبارا بين مطاري آل مكتوم (دبي ورلد سنترال والدوحة الدوليين) ومنذ إطلاق هذه الرحلات الخاصة بيوم المباريات في 21 نوفمبر، نقلت فلاي دبي أكثر من 170,000 من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى الدوحة للمشاركة في أكبر حدث كروي في العالم.

وتعليقًا على فوز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم والتصميم، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "لقد كان شهرًا رائعًا مليئًا بالمرح في كرة القدم، كان تشغيل ما يصل إلى 30 رحلة يومية من الرحلات اليومية بين دبي والدوحة علامة فارقة غير مسبوقة في المنطقة، وكل ذلك تحقق بفضل الدعم والتعاون من جميع الجهات والمؤسسات المعنية بما في ذلك مطارات دبي ودناتا وشرطة دبي والاقامة في دبي فضلا عن شريكتنا الخطوط الجوية القطرية.

وأضاف الغيث: " شراكتنا مع الفريق الفائز كان إنجازًا بالغ الأهمية في تاريخ فلاي دبي. تهانينا لشريكنا، المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، كما نتوجه بالتهنئة لجميع الفرق التي شاركت في بطولة هذا العام والتي ستسجل بالتأكيد كواحدة من أكثر النسخ نجاحا والتي لن تنسى في كأس العالم".

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