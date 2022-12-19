معلومات وأرقام مهمة عن مونديال 2026

المصدر: البيان

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مع إسدال الستار على مونديال قطر 2022، تستعد ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة بطولة كأس العالم المقبلة في عام 2026.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحدث في ثلاث دول، وهي والمرة الثانية التي تستضيف الولايات المتحدة البطولة، فيما ستسجل المكسيك رقما قياسيا باستضافة حدث البطولة للمرة الثالثة.

وهذه الملعومات والأرقام حول البطولة الدولية المقبلة وفق شبكة CNN :

5 مليارات دولار

من المتوقع أن تجلب البطولة نشاطا اقتصاديا بقيمة خمسة مليارات دولار مع هذا الحدث

48 فريقا

سيلعب 48 فريقا في هذه البطولة بدلا من 32 فريقا كما هو المعتاد، ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، مقسمة على 16 مجموعة في كل مجموعة 3 منتخبات.

80 مباراة

ستشهد البطولة إقامة 80 مباراة ، أي بزيادة 16 مباراة مقارنة بكأس العالم الذي أقيم هذا العام في قطر حيث شهد إقامة 64 مباراة، وستجري تلك المباريات في 16 ملعبا.

وستقام 60 مباراة في الولايات المتحدة، بينما تتقاسم المكسيك وكندا ما يتبقى.

11 مدينة أميركية

ستقام المباريات في 11 مدينة أميركية منها بوسطن وأتلانتا وكنساس وهيوستن ولوس أنجلس وميامي، فيما ستستضيف 3 مدن مكسيكية واثنتان كنديتان المباريات الباقية.

104 أعوام

سيبلغ ملعب روز بول في لوس أنجلوس عامه 104 في عام 2026، وهو أقدم ملعب تم اختياره للبطولة.

واختتمت فعاليات مونديال قطر 2022 الذي أنفقت عليه الدوحة نحو من 200 مليار دولار لبناء الملاعب والبنى التحتية الجديدة قبل استضافة أول كأس عالم تنظمها دولة عربية.

ووصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري، جاني إنفانتينو، تنظيم قطر للبطولة بـ "الأفضل" بين كل النسخ السابقة.

وفي ختام المباراة النهائية التي فازت فيها الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، ألبس أمير قطر في بادرة لافتة، ليونيل ميسي، الذي قاد بلاده الى لقبها الثالث رداء "البشت" العربي التقليدي، قبل أن يرفع الأخير الكأس الذهبية.

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