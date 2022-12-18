 ميسي يصبح أول لاعب في التاريخ يتوج بالكرة الذهبية للمونديال مرتين

المصدر: وكالات

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حفر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، في أخر ظهور له في كأس العالم.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4 /2 بركلات الجزاء الترجيجية اليوم الأحد في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 /3.

وتألق ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني بتسجيله هدفين ، الأول جاء في الدقيقة 22 من ضربة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة 109 ثم أحرز ركلة الجزاء الأولى للتانجو خلال ركلات الجزاء الترجيحية.

استحق ميسي أن يصبح أول لاعب في التاريخ يحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم مرتين، بعدما سجل سبعة أهداف في مونديال قطر ليحل ثانيا في قائمة الهدافين بفارق هدف واحد خلف النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وكان ميسي فاز بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مونديال البرازيل 2014، حينما قاد بلاده للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام ألمانيا بهدف دون رد.

وكما حصد ميسي لقب أفضل لاعب في المباراة 11 مرة خلال خمس مشاركات له في كأس العالم.

وفاز ميسي بجائزة رجل المباراة خمس مرات في مونديال قطر، من بينها أربع مرات في الأدوار الإقصائية ليتخطى إنجاز الهولندي ويسلي شنايدر الذي حصد جائزة رجل المباراة أربع مرات في مونديال البرازيل 2014.

ولكن ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات من قبل أكد أكثر من مرة أن مونديال قطر يمثل ظهوره الأخير في كأس العالم.

وأحرز ميسي أخيرا اللقب الوحيد الذي كان ينقصه، حيث فاز الهداف السابق لبرشلونة الإسباني والنجم الحالي لباريس سان جيرمان، بكل الألقاب الممكنة باستثناء لقب كأس العالم، وهو اللقب الذي وضعه في نفس مكانة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، الذي ساهم في فوز بلاده بلقب كأس العالم في عام 1986.

وبعد خسارة المباراة النهائية لمونديال 2014 في البرازيل، أعاد ميسي البسمة إلى وجوه الجماهير الأرجنتينية على أرض الدوحة.

إنجازات ميسي لم تتوقف عند هذا الحد، حيث سجل اللاعب بالملقب بـ "البرغوث" هدف الـ13 في تاريخ مشاركاته في المونديال ليقتسم المركز الرابع في قائمة الهدافين مع الفرنسي جوست فونتين.

وبهدفه الـ 13 في تاريخ مشاركاته مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال، عزز ميسي رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، متفوقا بثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه جابريل باتيستوتا.

كما أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يساهم بـ21 هدفا في تاريخ كأس العالم، بواقع 13 هدفا وثمان تمريرات حاسمة.

كما بات نجم باريس سان جيرمان أول لاعب في التاريخ ينجح في التسجيل في جميع مباريات الأدوار الإقصائية ، حيث سجل لبلاده الهدف الأول خلال الفوز على أستراليا في دور الستة عشر والهدف الثاني خلال الفوز على هولندا بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية ثم هز شباك كرواتيا بالهدف الأول خلال فوز بلاده بثلاثة أهداف دون رد في المربع الذهبي قبل أن يفتتح التسجيل أمام ديوك فرنسا اليوم.

وأصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 26 مباراة متخطيا الرقم القياسي الذي كان يقتسمه مع الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس برصيد 25 مباراة لكل منهما.

كما بات ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم من حيث عدد الدقائق، متخطيا الرقم القياسي السابق للأسطورة الإيطالي باولو مالديني الذي شارك في 2217 دقيقة بكأس العالم.

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