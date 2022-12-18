 الأمير تميم يسلم ميسي كأس العالم

المصدر: وكالات

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تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المشهد خلال مراسم توزيع الجوائز وتسليم كأس بطولة مونديال قطر 2022 اليوم الأحد باستاد الدوحة.

وتسلم ميسي كأس البطولة من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ، والذي أهداه أيضا عباءة سوداء، ارتداها أثناء وقوفه على منصة التتويج.

وكان الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز هو أول من يصعد لمنصة التتويج لتسلم الميداليات الذهبية، بينما كان ميسي هو أخر الصاعدين لمنصة التتويج.

وتسلم لاعبو الأرجنتين الميداليات الذهبية وكأس البطولة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4 /2 بركلات الجزاء الترجيجية اليوم الأحد في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 /3.

وبدأت المراسم بصعود لاعبو المنتخب الفرنسي لمنصة التتويج لتسلم الميداليات الفضية لوصيف البطولة.

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