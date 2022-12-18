 ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر ومبابي "الهداف" ومارتينيز أفضل حارس

المصدر: وكالات

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فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022 بعدما قاد بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ والأولى منذ 36 عاما.

وسجل ميسي /35 عاما/ سبعة أهداف في مونديال قطر من بينهم هدفين في المباراة النهائية أمام فرنسا، والتي حسمها التانجو الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية 4 /2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 /3.

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن فاز باللقب مرتين من قبل في 1978 و1986.

وتوج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة بعد تسجيله ثمانية أهداف من بينهم ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية على استاد الدوحة.

وفاز الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى في المونديال بفضل تصدياته المبهرة والتي قادت بلاده لمنصة التتويج.

كما نال لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز / 21 عاما/ بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم.

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