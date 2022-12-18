باتيستوتا: ميسي استحق كأس العالم لكل ما قدمه على مدى 20 عامًا

المصدر: وكالات

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في ما يأتي تصريحات المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي بعد المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 في كرة القدم التي حسمها الأول بركلات الترجيح 4-2 (3-3) الأحد على استاد لوسيل وتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1978 و1986:

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تابع المباراة من الملعب على تويتر: "أيها الزرق، لقد جعلتمونا نحلم".

-الحارس إيميليانو مارتينيس الذي تصدى لركلة ترجيحية باكيًا في المقابلة على أرض الملعب:

"كانت مباراة صعبة جدًا وعانينا كثيرًا. كان علينا ان نعاني ونصل الى ركلات الترجيح...سجلنا الهدف الثالث وثم حصلوا على ركلة جزاء وسجلوا، وكان من الممكن أن يضيفوا الرابع".

"هذا ما حلمت به. حلمت كثيرًا بهذه البطولة.. لا كلام لأصف ما أشعر به. غادرت بلدي باكرا الى إنكلترا. أهدي اللقب الى عائلتي واطفالي. أعتقد انني خرجت من مكان متواضع وانا شاب واريد ان اهذي ذلك لوالدتي".

عن كيفية تعامله مع ركلات الترجيح "يجب ان اتعامل بهدوء. وأيضًا الفضل يعود لزملائي وكنت قادًرا على صد الركلة الاولى (التي سجلها كليان مبابي).

- المهاجم لاوتارو مارتينيس متأثرًا في المقابلة على أرض الملعب:

"لا اعرف ماذا اقول...انظر الى هذا (الاجواء). أشكر الجميع والشعب الارجنتيني وعائلتي والـ26 لاعبًا ومن بقوا في الخارج والطاقم والاتحاد وكل شخص كان معنا".

"أهدي اللقب الى كل الاشخاص الذين ذكرتهم والى عائلتي التي في المدرجات ووالدتي في البيت وتشاهد المباراة من كل قلبها وجدتي التي لا تمر بأفضل اللحظات. آمل ان يمنحها (هذا اللقب) المزيد من القوة".

- غابريال باتيستوتا، المهاجم الدولي الارجنتيني السابق باكيًا مباشرة على الهواء على قناة بي إن سبورتس بعد المباراة:

"أنا سعيد جدًا لميسي، للارجنتين وللبلد بأكمله...لست قادرًا على الكلام. الجميع أراد الفوز للارجنتين...أعذروني (لأنني أبكي) ولكن انتظرنا طويلا من أجل هذا اللقب".

"ميسي استحق ذلك، لكل ما قدمه على مدى 20 عامًا في كرة القدم".

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