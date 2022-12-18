ميسي أفضل لاعب في كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، وذلك بعد مساعدته على تتويج منتخب بلاده بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخها.

وفاز المنتخب الأرجنتيني باللقب بعد فوزه على نظيره الفرنسي 4 / 2 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 /3.

وسجل ميسي هدفين، بالإضافة إلى خمسة أهداف أخرى بالبطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب صدارة الهدافين، ويتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ونجح ميسي في التسجيل في كل مباريات المنتخب الأرجنتيني في البطولة بدء من دور المجموعات وحتى النهائي.

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