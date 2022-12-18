 ميسي يعادل إنجاز بيليه ويصبح خامس الهدافين التاريخيين للمونديال

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجاز الأسطور بيليه في كأس العالم بعد تسجيله الهدف الأول لبلاده في شباك فرنسا اليوم الأحد على استاد لوسيل في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وسجل ميسي الهدف رقم 12 له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم معادلا إنجاز الأسطورة البرازيلي بيليه.

ويتصدر النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 16 هدفا خلال أربع نسخ شارك بها في كأس العالم.

ويحتل الظاهرة البرازيلي رونالدو المركز الثاني في القائمة برصيد 15 هدفا سجلها خلال أربع نسخ للمونديال، يليه الأسطورة الألماني جيرد مولر في المركز الثالث برصيد 14 هدفا سجلها خلال نسختين فقط للمونديال.

ويأتي الفرنسي جوست فونتين في المركز الرابع برصيد 13 هدفا.

ويقتسم بيليه وميسي المركز الخامس برصيد 12 هدفا، حيث سجل الجوهرة السوداء أهدافه على مدار أربع نسخ في كأس العالم، فيما جاءت أهداف ميسي خلال خمس نسخ للمونديال.

وتقدم ليونيل ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 23 من مباراته أمام نظيره الفرنسي.

وأحرز ميسي /35 عاما/ الهدف رقم 12 له في تاريخ مشاركاته مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال ليعزز رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، متفوقا بهدفين عن أقرب ملاحقيه جابريل باتيستوتا.

كما أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يساهم بعشرين هدفا في تاريخ كأس العالم، بواقع 12 هدفا وثمان تمريرات حاسمة.

ويتصدر ميسي حاليا صدارة قائمة هدافي مونديال قطر حيث ساهم في تسعة أهداف لبلاده، بواقع ستة أهداف تكفل بتسجيلها بجانب صناعة ثلاثة أهداف لزملائه.

ونجح نجم باريس سان جيرمان في التسجيل في جميع مباريات التانجو بالأدوار الإقصائية ، حيث سجل لبلاده الهدف الأول خلال الفوز على أستراليا في دور الستة عشر والهدف الثاني خلال الفوز على هولندا بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية ثم هز شباك كرواتيا بالهدف الأول خلال فوز بلاده بثلاثة أهداف دون رد في المربع الذهبي قبل أن يفتتح التسجيل أمام ديوك فرنسا اليوم.

وأصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 26 مباراة متخطيا الرقم القياسي الذي كان يقتسمه مع الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس برصيد 25 مباراة لكل منهما.

كما أصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم من حيث عدد الدقائق، متخطيا الرقم القياسي السابق للأسطورة الإيطالي باولو مالديني الذي شارك في 2217 دقيقة بكأس العالم.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز