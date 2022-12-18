إيلون ماسك يحضر نهائي كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تواجد الملياردير إيلون ماسك مالك منصة "تويتر" بالعاصمة القطرية الدوحة، لحضور نهائي كأس العالم 2022، الذي سيجمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وظهر إيلون ماسك في لقطة مصورة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" أثناء دخوله ملعب لوسيل الذي سيستضيف المباراة، وسط استقبال من المنظمين القطريين.

وتنطلق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ويبحث منتخب الأرجنتين عن حصد لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، فيما يأمل منتخب فرنسا لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

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