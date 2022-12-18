 ميسي يستعد لأن يصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال

المصدر: وكالات

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يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأن يصبح اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم لكرة القدم ،بعد دخوله التشكيل الأساسي لمنتخب التانجو أمام نظيره الفرنسي اليوم الأحد على استاد لوسيل في نهائي مونديال قطر 2022.

وأعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين قائمة فريقه والتي تصدرها القائد ليونيل ميسي.

ويسجل ميسي ظهوره رقم 26 في المونديال ليحطم الرقم القياسي السابق والذي كان يقتسمه مع الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس برصيد 25 مباراة لكل منهما.

كما ينافس ميسي على جائزة هداف البطولة حيث سجل حتى الأن خمسة أهداف متساويا مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

ويبحث ميسي عن المزيد من الأرقام القياسية خلال الظهور الأخير له في المونديال، بعدما أصبح الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، متخطيا إنجاز مواطنه جابريل باتيستوتا.

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